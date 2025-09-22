Tret de sortida a la campanya de vacunació contra la grip i la covid a Lleida
Els primers a rebre les vacunes són residents geriàtrics, majors de 80 anys, embarassades i personal sanitari, amb la novetat aquesta temporada d'incloure menors de 5 anys en la campanya de 2025
El Departament de Salut ha engegat aquest dilluns la nova campanya de vacunació simultània contra la grip i la covid-19 a les regions sanitàries de Lleida i l'Alt Pirineu i Aran. Aquesta iniciativa prioritza els col·lectius més vulnerables, com ara persones residents en centres geriàtrics, majors de 80 anys, dones embarassades i personal sanitari. La novetat d'aquest any és la inclusió d'infants d'entre 6 i 59 mesos, ampliant així la protecció als més petits davant d'aquestes malalties respiratòries.
Per aquesta campanya, s'han destinat inicialment 76.400 dosis de la vacuna antigripal a la regió de Lleida i 14.700 a la zona pirinenca, amb l'objectiu d'incrementar les cobertures assolides en campanyes anteriors. La distribució es farà de manera progressiva als centres sanitaris, mentre que les vacunes contra la covid-19 es subministraran segons la demanda. El CAP Bordeta-Magraners de Lleida i el CAP Tremp han estat dos dels primers centres en iniciar la immunització dels grups prioritaris.
Objectiu d'incrementar les cobertures anteriors
La regió sanitària de Lleida compta amb 23.500 persones majors de 80 anys i 17.800 menors de 5 anys, a més de 4.400 residents en centres geriàtrics. Durant la campanya de 2024, va aconseguir una cobertura del 72% en majors de 80 anys, del 49% en persones a partir de 60 anys i del 42% en menors de 60 mesos, situant-se com la segona regió amb millor taxa d'immunització de Catalunya.
Per la seva banda, l'Alt Pirineu i Aran acull 4.700 persones de més de 80 anys, 3.000 menors de 5 anys i 620 residents en centres geriàtrics. Les cobertures assolides l'any passat van ser del 69% en majors de 80 anys, 47% a partir dels 60 anys i 43% en menors de 60 mesos.
Ampliació de la campanya a més grups
Elisabet Jurado, referent territorial de vacunes de la Gerència d'Atenció Primària de Lleida, ha destacat la importància d'actuar proactivament: "És essencial protegir aquests col·lectius abans que arribi la temporada pandèmica, vacunant el màxim de població possible en el mínim de temps possible". Per això, en aquesta primera fase es potenciarà la vacunació oportunista durant els contactes amb el sistema sanitari.
A partir del 13 d'octubre de 2025, la campanya s'ampliarà a la resta de grups poblacionals inclosos, que podran vacunar-se sense necessitat de demanar cita prèvia. Xavier Ensenyat, infermer al CAP Tremp, ha recordat que la vacunació no només és protecció individual sinó col·lectiva, tant per a la grip com per a la covid-19, que segueix present durant tot l'any amb fluctuacions en la seva incidència.
Les autoritats sanitàries fan una crida a la població per vacunar-se abans del desembre, quan s'espera el període de major incidència d'aquestes malalties respiratòries.