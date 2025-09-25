Denuncien vandalisme a la plaça Pare Sanahuja de Lleida
Un grup de persones ha destrossat diverses vegades el decorat de la zona
L’associació de veïns de Noguerola, a Lleida, va denunciar aquest dimecres els actes vandàlics que recentment s’han produït a la plaça Pare Sanahuja, on un grup de persones ha destrossat diverses vegades el decorat de la zona. Una portaveu de l’entitat va assenyalar que “quan l’any passat van talar per seguretat dos arbres d’aquesta plaça vam posar un tronc decoratiu per recordar-los i recentment vam col·locar també uns ocellets i uns ànecs de fusta a les zones enjardinades”.
Tanmateix, fa unes setmanes van trobar aquestes ornamentacions destrossades a terra, les van reposar i, al cap de pocs dies, les van tornar a trobar trencades. “Considerem que no hi ha cap motiu per justificar la destrucció d’uns elements ornamentals sorgits de la dedicació veïnal amb la voluntat de fer més amable el nostre barri”, va lamentar l’entitat.