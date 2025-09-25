Josep Presseguer, nou gerent del Parc Agrobiotech de Lleida
Era director general de Fruits de Ponent des de 2014 i havia estat tinent d’alcalde de la Paeria de Lleida
El fins ara director general de Fruits de Ponent, Josep Presseguer, serà el nou gerent del Parc Agrobiotech de Lleida. Així ho ha aprovat aquest matí el consell d’administració del parc en una reunió extraordinària, segons ha pogut saber SEGRE.
Presseguer rellevarà Miquel Aran, que s’ha jubilat, després que durant gairebé dotze anys, des de gener de 2014, hagi dirigit Fruits de Ponent. Entre 2007 i fins llavors havia estat regidor i tinent d’alcalde de la Paeria durant l’alcaldia d’Àngel Ros.
Prèviament, va ocupar càrrecs a la conselleria d’Agricultura, primer com a cap de gabinet quan Antoni Siurana era conseller i posteriorment director general amb Jordi William Carnes.