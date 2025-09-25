Les ludoteques de Lleida faran activitats conjuntes amb les llars de jubilats
Per fomentar les relacions intergeneracionals
També amb col·legis i entitats i la de la Bordeta amplia la franja d’edat dels seus usuaris fins als 16 anys
Les ludoteques municipals faran aquest curs activitats conjuntes amb les llars de jubilats, centres educatius i entitats de la ciutat i ampliaran la franja d’edat dels nens que acullen fins als 16 anys. Aquestes són les principals novetats que el govern municipal ha incorporat en aquests equipaments “per donar-los un canvi de mirada, que formin part de la xarxa educativa de la ciutat i surtin al carrer”.
El regidor d’Educació, Xavi Blanco, va detallar sobre les activitats amb les llars de jubilats que “la idea és que les ludoteques treballin amb els centres o residències que tinguin més a prop i traslladar allà els espais de joc, això fomentarà la cohesió i l’aprenentatge dels petits mentre que als grans els estimularà i els servirà per fomentar el desenvolupament neuronal que necessiten”.
En relació amb l’ampliació de la franja d’edat fins als 16 anys, el regidor d’Educació va assenyalar que aquest curs es durà a terme una prova pilot a la ludoteca de la Bordeta amb activitats dirigides a adolescents d’entre 12 i 16 anys. La resta de centres oferiran per primera vegada activitats de lleure per a nens de fins a 12 anys amb el projecte Ludocolla. “Aquesta iniciativa respon a la necessitat d’oferir activitats de lleure als adolescents”, va remarcar Blanco. Va detallar que algunes seran fer un hort o participar en tallers sobre el civisme i la convivència.
Finalment, Blanco va dir que les inscripcions a les ludoteques van començar l’1 de setembre i que de moment ja han formalitzat 200 carnets. El preu és de 50 euros anuals, dels quals 35 són bonificables per a famílies vulnerables i els altres 15 són per cobrir el material. D’altra banda, a l’octubre arrancaran els projectes de primera infància, per a nens de 0 a 3 anys. Les inscripcions van començar dilluns i ja n’hi ha de fetes més de 200.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va destacar “l’aposta del govern de contribuir al benestar de les famílies posant el focus en l’educació” i que les ludoteques han de ser “un espai de joc, aprenentatge i cohesió social”. A part de les novetats d’aquest curs, Larrosa i Blanco van presentar la nova imatge corporativa de la xarxa de ludoteques.