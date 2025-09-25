Més de 800 persones han demanat una segona opinió mèdica a la demarcació de Lleida en deu anys
La majoria de les sol·licituds han estat per diagnòstics i tractaments de càncer i de cirurgia ortopèdica
El sistema públic de salut català ha registrat un total de 839 sol·licituds de segona opinió mèdica per part de pacients de les regions sanitàries de Lleida i de l'Alt Pirineu i Aran durant l'última dècada. Concretament, s'han tramitat 747 peticions a la plana lleidatana i 92 a les comarques pirinenques des del 2014 fins a l'actualitat. Aquest servei, emparat pel Decret 125/2007 de la Generalitat, permet als ciutadans contrastar el diagnòstic o tractament inicial de la seva malaltia, millorant la qualitat en la presa de decisions i reforçant l'autonomia del pacient.
Segons dades de Salut, la Regió Sanitària de Lleida ha experimentat una mitjana anual de 70 sol·licituds durant aquest període, amb fluctuacions significatives entre anys. El punt àlgid es va registrar l'any 2019 amb 98 peticions, mentre que el 2015 va marcar el mínim amb només 28. És destacable que, malgrat la pandèmia, el 2020 es van mantenir 59 sol·licituds. Durant el 2024 es van tramitar 83 peticions i en el que portem de 2025, ja se n'han registrat 53.
Pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran, la mitjana se situa en 9 sol·licituds anuals, amb un màxim de 15 el 2023 i un mínim de 2 el 2016. L'any passat es van registrar 6 peticions i en els primers mesos de 2025 ja se n'han comptabilitzat 10.
Les patologies que més demandes generen en ambdues regions sanitàries són els processos oncològics i les intervencions d'ortopèdia amb risc de limitació funcional important. A més distància se situen les malalties degeneratives progressives del sistema nerviós central i casos de neurocirurgia. Durant el 2024, de les 83 sol·licituds registrades a Lleida, 43 van correspondre a casos oncològics i 22 a cirurgia ortopèdica. Al Pirineu, 5 de les 6 peticions tramitades l'any passat estaven relacionades amb diagnòstics de càncer.
L'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona ha estat el centre de referència més sol·licitat pels pacients lleidatans i pirinencs per obtenir una segona valoració mèdica. La majoria d'informes emesos han confirmat els diagnòstics i tractaments inicials, concretament el 90% de les segones opinions sol·licitades durant el 2024 van coincidir amb l'avaluació original.
Com demanar una segona opinió mèdica
El procediment per sol·licitar aquest servei comença amb la presentació d'un formulari a la unitat d'atenció al ciutadà del centre sanitari on s'ha realitzat el diagnòstic inicial o en qualsevol oficina de registre oficial. El pacient ha de seleccionar un dels hospitals habilitats fora de la seva regió sanitària d'entre els que li ofereix el centre on és atès.
Un cop aprovada la sol·licitud, poden donar-se dos escenaris: la confirmació del diagnòstic o tractament original, o bé la proposta d'una alternativa diferent. En el primer cas, l'atenció continuarà al centre inicial, mentre que en el segon, el pacient podrà escollir entre mantenir-se al seu centre habitual o traslladar-se al que ha emès la nova valoració.
Els supòsits que permeten sol·licitar una segona opinió inclouen: malalties degeneratives progressives del sistema nerviós central sense tractament curatiu, diagnòstics oncològics, cirurgia ortopèdica amb risc de limitació funcional important, neurocirurgia, cardiocirurgia, cirurgia vascular, cirurgia oftàlmica, trasplantaments i malalties minoritàries. Aquest dret, reconegut dins el sistema sanitari públic català, representa una eina fonamental per garantir la transparència i la participació dels pacients en les decisions sobre la seva salut.