Queixa veïnal per un centre de carburants a l’Horta de Lleida que reobre després de 18 anys tancat
La Paeria dona la llicència ambiental, però diu que hi haurà més controls
Veïns de la Plana del Bisbe, al costat de la carretera de Corbins a la sortida de Lleida, lamenten que la Paeria hagi concedit la llicència ambiental per reobrir un centre d’emmagatzemament i distribució de gasoil a vehicles cisterna al número 42 de la partida. Van presentar al·legacions a l’assegurar que està en mal estat perquè la seua activitat va cessar fa més de 18 anys i no s’ha mantingut. Així, no consideren que hi hagi una “activitat existent” que permeti eximir la incompatibilitat de l’activitat en una zona no urbanitzable, tal com va respondre l’ajuntament a les seues al·legacions, que van ser desestimades.
Els veïns afirmen tenir por que els dipòsits subterranis estiguin deteriorats i puguin ocasionar filtracions, així com de la possible contaminació acústica. També expliquen que el projecte preveu abocar les aigües pluvials al clavegueram municipal, però la Plana del Bisbe no disposa de xarxa general de clavegueres.
Per la seua part, l’ajuntament va assenyalar que, d’acord amb la llei de prevenció i control ambiental de les activitats, l’activitat haurà de passar un control ambiental previ a la posada en funcionament. Un responsable de l’empresa promotora, Distribuidora Intermediaria Lara SL, va afirmar que les instal·lacions es reobriran amb tota la seguretat quan obtinguin tots els permisos que ho avalin.