URBANISME
Una obra controvertida: la remodelació del carrer Hostal de la Bordeta de Lleida causa una baixada de clients als comerços afectats
Alguns la rebutgen i d’altres creuen que beneficiarà
La remodelació del carrer Hostal de la Bordeta està causant controvèrsia entre els comerciants del tram en obres, entre Ignasi Bastús i l’avinguda de Flix. La majoria coincideix que la seua clientela ha baixat des de l’1 de setembre, quan la via es va tallar al trànsit per començar uns treballs que hauran d’acabar abans del 31 de desembre. No obstant, les opinions són dispars quant a la conveniència de convertir el carrer en una plataforma única i ampliar les voreres, la qual cosa comportarà la pèrdua d’un carril de circulació i de places de pàrquing, malgrat que es mantindran tots els del costat parell.
“Els nostres clients, molts de pobles propers, no venen al no poder aparcar a prop”, lamenta Maite Pou, responsable de la botiga de roba La Mainada. Explica que “molts veïns estaven confosos perquè no estaven informats de les obres” i recorda que quan es van plantejar “vam recollir 500 firmes en contra”. Així mateix, lamenta que la Paeria no hagi ofert exempcions d’impostos als comerciants mentre duren els treballs. “Em sembla bé que s’arregli el carrer, però hauria estat millor a l’estiu”, afegeix. Una altra comerciant valora que les obres són “necessàries”, però “ens estan causant una gran baixada de vendes perquè les persones grans que porten carros tenen moltes dificultats per accedir” a la botiga. També considera que es veuran perjudicats per la pèrdua de places de pàrquing i d’un carril.
Per contra, la titular de La Botiga de la Cris, Cristina Biescas, pensa que la reducció d’aparcaments “no afectarà tant perquè guanyem una fila sencera al carrer Juneda i més places a Ignasi Bastús”. Així mateix, “no em sembla malament guanyar un metre d’ample a les voreres”, afegeix. La propietària de la botiga de roba Gemma també valora que els treballs “suposaran una millora”, però mostra la seua preocupació per les possibles inundacions en casos de pluja intensa. “En el projecte no quedava clara la direcció del pendent”, indica. Així mateix, al bar El Toc celebren que podran ampliar la terrassa quan s’eixampli la vorera, encara que consideren que les obres no els haurien afectat tant a l’estiu.