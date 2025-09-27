PAERIA
Aprovada una moció que insta a retirar el recurs contra el Lleida CF
Tota l’oposició reclama negociar conjuntament el nou conveni amb el club. El govern reitera que “no vol fer-lo fora” de l’estadi “ni la seua desaparició”
Tots els grups de l’oposició van votar ahir a favor de la moció de PP, ERC, Junts i el Comú per “garantir la continuïtat del Lleida CF al Camp d’Esports”. Els 18 regidors que no formen part del govern van aprovar instar l’alcalde a desistir del recurs d’apel·lació contra la interlocutòria del Jutjat Contenciós Administratiu de Lleida que permet al club continuar jugant a l’estadi fins –com a mínim– el 2027, amb els únics vots en contra del PSC. La moció també insta a constituir una comissió de negociació amb el club i els grups municipals per a la firma d’un conveni per a la cessió de l’ús del Camp d’Esports. En canvi, la moció amb un títol similar impulsada pel PSC va ser rebutjada en part, ja que només va prosperar en els vots a favor de dos dels quatre punts. Així es van escenificar les visions divergents sobre la relació amb aquest club de futbol en el ple, al qual van assistir seguidors i representants de l’equip.
El tinent d’alcalde Carlos Enjuanes va prendre la paraula en nom del govern municipal, ja que l’alcalde, Fèlix Larrosa, la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias, i el regidor d’Esports, Jackson Quiñónez, van abandonar la sala i es van abstenir de debatre i votar per qüestions legals. Enjuanes va reiterar que el govern “no vol fer fora el Lleida CF del Camp d’Esports ni la seua desaparició, hem buscat i ofert la solució més favorable i sostenible dins de la legalitat i sempre ens hem assegut a dialogar”.
Com a portaveu del grup impulsor de la moció, el regidor d’ERC Xavi Estrada va acusar l’alcalde d’“actuar sense diàleg, amagant-se en informes jurídics per recuperar el control del camp sense acord amb l’equip i sense informar-ne l’oposició”. També va destacar els vuitanta anys d’història del club i la seua “relació indestructible amb l’estadi més antic de Catalunya”.
El cap de l’oposició i portaveu del PP, Xavi Palau, va valorar que “és convenient la desjudicialització del conflicte” i que “hem de defensar els clubs que porten el nom de Lleida arreu, no estem per treure ningú del Camp d’Esports”. També va lamentar la “falta de propostes per donar una solució”.
Per la seua part, l’edil de Junts David Melé va insistir en la necessitat d’un “acord perquè el Lleida CF pugui continuar jugant al Camp d’Esports amb garanties, no podem permetre convertir el futur del nostre club en un escenari de confrontació”.
El regidor de Vox Josep Roca va afirmar que “ERC no dubta a instrumentalitzar un conflicte amb finalitats partidistes”. Així mateix, l’edil del Comú, Laura Bergés, va valorar que es tracta d’un “problema mal resolt per la mala gestió del govern”.