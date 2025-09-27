URBANISME
La Paeria de Lleida pacta amb una promotora social edificar 104 pisos assequibles
Vint al carrer Cavallers i vuitanta-quatre a Francesc Bordalba i Montardit
El govern de la Paeria ha tancat aquesta setmana un acord amb una promotora social per a la construcció de més d’un centenar de pisos que ampliaran l’oferta d’habitatge a la ciutat. S’edificaran en dos finques que s’ha sol·licitat inscriure a la Reserva de Solars de la Generalitat i entre ambdós promocions estan previstos 104 pisos, segons els primers càlculs.
Una vintena es construiran al solar ubicat entre els números 28 i 38 del carrer Cavallers, davant del Parador. Aquest terreny és el resultant de la demolició dels immobles dels números 34, 36 i 38, unit a les finques adjacents. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va subratllar que es tracta d’“una operació clau per a l’increment de l’habitabilitat al Centre Històric, un dels objectius de la transformació del barri, on es preveu augmentar l’oferta per garantir el benestar de les famílies i facilitar l’emancipació juvenil”.
Així mateix, al carrer Francesc Bordalba i Montardit es proposa la construcció de vuitanta-quatre habitatges de promoció pública.
Actualment, a la ciutat de Lleida es construeixen o estan en tràmit 752 pisos, dels quals 159 a preus assequibles, segons les dades actualitzades del departament de Llicències de l’ajuntament.
Els que ja estan en construcció ascendeixen a 609, dels quals 148 són assequibles. “Lleida té un bon futur des del punt de vista residencial i centrem els nostres esforços a continuar creixent amb l’objectiu de superar, en un any i mig, la declaració de mercat tensionat”, va afirmar l’alcalde. En conjunt, es preveu la construcció de més de 3.000 habitatges assequibles.
D’altra banda, la Paeria ha convocat una plantació popular de vuitanta arbres per dimarts que ve a Fleming. Els treballs per renaturalitzar un tram d’aquest carrer, on també hi haurà 8.000 plantes, es van iniciar el desembre del 2024 i està previst finalitzar-los al novembre. En dos anys s’han plantat a Lleida més de 2.000 arbres i n’hi ha 850 més de previstos aquesta campanya.