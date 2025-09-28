EDUCACIÓ
El consell del Segrià concedeix 4.842 beques de menjador que cobreixen el cost total del servei
Va rebre sol·licituds per a 9.529 escolars, per la qual cosa els ajuts del 100% són una mica més de la meitat del global. N’ha atorgat un altre terç del 70%, n’ha denegat 1.220 i en queden 304 pendents de resoldre
El consell comarcal del Segrià ha tramitat 6.353 sol·licituds de beques de menjador per a aquest curs escolar 2025-2026, per a un total de 9.529 alumnes. El nombre d’estudiants és superior al de peticions perquè hi ha famílies que demanen ajuts per a diversos fills a la mateixa sol·licitud. Amb dades actualitzades fins al passat dia 23, s’han concedit 4.842 ajuts que cobreixen el cent per cent del cost del menjador, la qual cosa suposa la meitat de les beques sol·licitades (en concret el 50,8%). Anys enrere, els ajuts del 100% representaven un percentatge bastant menor. De fet, fa quatre cursos es van concedir només 768 del cost total davant 5.346 del 70%.
En l’actualitat, les beques del 70 per cent representen un terç de les atorgades per a aquest curs, concretament 3.140. A més, a 1.220 alumnes se’ls ha denegat (un 12,8% del total), per no complir els requisits. Així mateix, queden encara 304 sol·licituds en tràmit pendents de ser resoltes i en 23 casos s’han donat altres casuístiques com baixes, renúncies o trasllats a altres comarques o comunitats, segons informació del mateix consell comarcal.
Aquest organisme destaca l’ingent volum de treball que suposa l’estudi i resolució de cada petició. A més, apunta que per a això l’àrea d’Ensenyament del consell rep el suport de la de Serveis Socials, així com del personal de recepció i registre. A més, compta amb la col·laboració de la Paeria i el departament d’Educació.
El preu del menjador s’ha incrementat un 4%, al passar dels 7,25 euros del curs passat als 7,54 que costa en l’actual. I ha passat de 7,98 a un màxim de 8,29 euros per als alumnes que es queden a dinar al centre de forma esporàdica (menys de tres dies a la setmana), tal com indica la resolució de la conselleria d’Educació publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
Aquests preus són els que corresponen als centres educatius amb un espai de migdia amb una durada màxima de dos hores i mitja total. En els que és d’un màxim de dos hores, el preu puja a 7,13 per a alumnat fix, mentre que el de l’esporàdic no pot excedir dels 7,85 euros per alumne al dia, mentre que el preu actual és 7,56.
D’altra banda, el preu màxim de la prestació del servei escolar de menjador comprèn, a més del dinar, l’atenció directa a l’alumnat des del moment en què acaben les classes del matí fins que tornen a començar-les a la tarda.