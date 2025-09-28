SUCCESSOS
Denuncien el robatori de dos gossos a l’Horta
Una veïna de l’Horta de Lleida ha denunciat el robatori de dos gossos mastins del seu habitatge a la partida Vallcalent. Segons va explicar l’afectada a SEGRE, els animals, de poc més de dos anys d’edat, es trobaven al jardí tancat de la seua torre la nit de diumenge passat, però l’endemà ja no hi eren.
Després d’inspeccionar la zona i trobar restes d’aliments per a gossos i que aquests no apareguessin, va decidir posar una denúncia a la policia el mateix dilluns.
La veïna també ha penjat cartells denunciant-ne la desaparició en diferents zones de la capital del Segrià i els ha distribuït entre les protectores. A més, demana la col·laboració de la ciutadania per poder trobar-los. Tem que hagin estat sostrets per a finalitats lucratives, com la cria o les baralles il·legals de gossos.