“L’aparador del nostre sector agroalimentari”
‘Gust de Lleida Experience’ reuneix productors i restauradors
L’exterior de la Fira de Lleida es va convertir en un gran escenari gastronòmic i popular amb la participació de més de quaranta productors i restauradors de les comarques de Lleida, en la festa Gust de Lleida Experience, organitzada per la Diputació. El públic va poder tastar i comprar vi, cervesa i licors artesans, oli, formatge, mel, fruita, conserves, coques de recapte, pastissos, tapes creatives i plats de cuina de muntanya. “Aquesta festa és el millor aparador del que volem que sigui Gust de Lleida, una marca col·lectiva que uneix productors, restauradors, consells reguladors, gremis i institucions per mostrar amb orgull la força del nostre sector agroalimentari”, va afirmar el president de la Diputació, Joan Talarn. Després de la inauguració, hi va haver una actuació dels Castellers de Lleida i els Sardanistes de Balàfia i la jornada es va completar amb grups d’animació, música, un tardeig amb el grup de versions TomayDaka i sessions de DJ. També hi va haver una caragolada de la Fecoll, un sorteig de productes de proximitat i la presència d’influencers gastronòmics com Anna Recetas Fáciles, Jonatan Nuevo (Esmorzars de Forquilla), Clàudia Raymat o Xavi Asensio (Braves Lleida). No va faltar una zona infantil amb activitats lúdiques per als més petits.