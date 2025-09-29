El 95% dels expositors de la nova fira MOS de Lleida diu que repetirà l’any que ve
El certamen vinculat a Sant Miquel clausura després de tres dies amb èxit d’acollida i afluència de visitants
Un 95% dels expositors que han participat a la nova Fira MOS de Lleida tenen previst repetir l’any que ve. Així ho ha assegurat l’alcalde Fèlix Larrosa en el balanç del certamen que s’ha presentat com una reformulació de la tradicional fira agrícola de Sant Miquel amb una especial atenció a la gastronomia i el producte de proximitat. També hi havia un Saló de l’Automòbil on, segons dades oficials, el 100% d’expositors també preveuen repetir. MOS es clausura després de tres jornades amb èxit d’acollida que s’ha traduït en una gran afluència de visitants. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig, ha visitat la fira i ha participat en un taller d’esmorzars de forquilla coincidint amb el Dia Mundial contra el malbaratament alimentari.
Ordeig ha definit la nova fira com un “exemple” que volen reproduir arreu de Catalunya. En aquest sentit, ha reconegut que ja se’n fan de similars a altres llocs del món on realment estan apostant pel producte de qualitat, de proximitat, i per la seva gastronomia, així com per també intentar ser un “gran aparador de comercialització directa” per als productors, al mateix temps que un “aparador de territori i gastronomia”.
El conseller ha remarcat que des del Govern han participat a MOS per reivindicar la regió mundial de la gastronomia, amb el reconeixement de la cuina catalana com una de les més ben valorades del món. Ordeig també ha defensat que no es pot perdre l’hàbit de cuinar i per això ha destacat tallers com el que ha participat de cuina d’esmorzars de forquilla amb productes en contra del malbaratament alimentari.
El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha destacat “l’encert” que van tenir els patrons de Fira de Lleida a l’hora de reformular el certamen de Sant Miquel i ha assegurat que des de la corporació continuaran ajudant en tot el que puguin per consolidar aquest “fantàstic format” que considera que complementarà molt bé amb el que ha de ser la Fira els anys vinents.
L’alcalde Larrosa ha apostat perquè Lleida esdevingui sigui regió gastronòmica catalana “sempre” i s’ha compromès a treballar en aquesta línia. De cara a les properes edicions de la fira MOS, ha confiat que fins i tot es podrà augmentar la participació de diferents sectors i territoris gràcies a la construcció del nou pavelló.
Reformulació de la Fira de Sant Miquel i orígens del certamen
Fira MOS s'ha creat a partir de la reformulació estratègica de la tradicional Fira de Sant Miquel, després que un estudi encarregat a l'Institut Cerdà recomanés dividir l'històric certamen en dos esdeveniments diferenciats. Un d'aquests esdeveniments és el saló gastronòmic, mentre que l'altre, de caràcter professional se celebrarà del 25 al 27 de novembre sota el nom d'AgrioBioTech.
Pel que fa als seus orígens, la Fira de Sant Miquel de Lleida es va començar a celebrar l'any 1232 quan el rei Jaume I va concedir a la ciutat el privilegi de dur a terme una fira anual de deu dies a partir del dia de Sant Miquel. La trobada medieval amb marcat caràcter internacional va atreure comerciants de Tolosa, Montpeller i altres localitats del sud de França, consolidant Lleida com a punt estratègic de trobada i intercanvi.
Amb el pas dels segles, la fira va mantenir el seu esperit d'aparador i d'espai de relacions comercials i va esdevenir una cita clau per al sector agrari i ramader per exposar novetats, establir acords i impulsar el desenvolupament econòmic del territori.