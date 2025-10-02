Una incidència en la senyalització a Lleida afecta una desena de trens
L’avaria s’ha produït de matinada i ja està solucionada, segons Adif
Una desena de trens –entre alta velocitat i llarga i mitja distància– s’han vist afectats aquest dijous per una incidència en la senyalització a Lleida. Segons Adif, l’avaria s’ha produït de matinada a l’altura del polígon del Segre i ja està solucionada. No obstant, els trens d’alta velocitat de la línia entre Madrid i Barcelona poden registrar retards fins que es normalitzi la circulació.
