RELIGIÓ
L'ajuntament de Lleida adjudicarà als musulmans una finca en un polígon per a la mesquita
Després de quedar desert el concurs a l’abril, inicia ara l’expedient per fer-ho de forma directa
La Paeria preveu ara adjudicar directament el solar del polígon del Camí dels Frares a la Comunitat Islàmica de Cooperació i Unió de Lleida i Comarca del Segrià per un termini de cinquanta anys, després que el concurs per destinar aquesta finca a un centre de culte quedés desert el mes d’abril passat, al no presentar-se ni aquesta entitat, que fa tretze anys que està sense mesquita, ni cap altra comunitat religiosa. Els musulmans van considerar llavors que el cànon era massa elevat, malgrat que l’ajuntament el va rebaixar de 61.156 euros anuals a 40.054, i també volien ampliar la concessió a setanta-cinc anys.
Ara, l’expedient de licitació de la concessió administrativa d’aquesta parcel·la per adjudicar-la a la comunitat musulmana estarà en informació pública durant vint dies hàbils, període durant el qual s’hi poden formular al·legacions.
Una portaveu municipal va recordar que quan un concurs queda desert s’obre un termini per avaluar necessitats i negociar. Va detallar que l’11 de juny aquesta comunitat islàmica va registrar una petició d’adjudicació directa d’aquesta finca municipal, qualificada de sistema d’equipament comunitari per destinar-la a activitats de centre de culte. Va afegir que, arran d’aquesta petició, s’ha iniciat el tràmit d’informació pública i ha sol·licitat els informes corresponents. Així mateix, va indicar que el govern municipal ha establert un calendari de reunions amb l’Assemblea de les Religions i agents socials i cívics, de les quals es donarà compte a la comissió d’aquest mes.
L’edil de Participació, Roberto Pino, va explicar l’agost passat que estaven negociant amb la comunitat que prega en un dels coberts de la Fira de Lleida des que el 2023 va haver de deixar el Palau de Vidre. Va afirmar que “ens sembla indigne que una comunitat sencera resi al carrer. La situació s’arrossega des de fa massa anys i calia trobar una solució que garantís els drets religiosos de totes les persones i comunitats” i va afegir que “la consolidació d’un espai de culte respon a una necessitat legítima i reafirma el compromís de Lleida amb la igualtat, la integració, la inclusió i la convivència”.
D’altra banda, la comunitat musulmana va adquirir un local de l’avinguda Alacant, a Cappont, que està reformant per convertir-lo en un oratori.