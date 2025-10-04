CERTÀMENS
El congrés estatal de l'enllumenat, a la Llotja
Estarà centrat en les innovacions tecnològiques i les bones pràctiques en el sector
Lleida acollirà el maig que ve la 52a edició del Simpòsium Estatal de l’Enllumenat, una trobada que reunirà professionals, empreses, institucions i experts de l’àmbit de la il·luminació exterior. L’organitza el Comitè Espanyol d’Il·luminació i ahir va triar la candidatura de Lleida com la guanyadora.
El saló se celebrarà al palau de congressos de la Llotja i congregarà més de 300 professionals de tot l’Estat en una edició que estarà centrada a debatre sobre les noves innovacions tecnològiques i la difusió de bones pràctiques en el sector.
Aprofitant l’ocasió, el govern municipal presentarà la posada en marxa del nou contracte de manteniment de l’enllumenat públic, que permetrà renovar un total de 15.000 punts de llum i dotar-los de tecnologia led, la qual cosa millorarà de forma considerable la seua eficiència.