URBANISME
L’Estat dona 6 milions a la Paeria per ‘transformar’ sis barris
Per a millores urbanes a Instituts, Escorxador, Mariola, Universitat, Clot i Noguerola
El ministeri d’Hisenda va fer públic ahir que l’ajuntament de Lleida rebrà una subvenció de 6.018.820 euros per impulsar diversos projectes de millora urbana als barris de la primera corona de la ciutat. El govern municipal va expressar la seua satisfacció per aquesta ajuda i va dir que accelerarà desplegar al complet tots els projectes de transformació urbana previstos als barris d’Instituts-Sant Ignasi, Templers-Escorxador, Mariola, Universitat, Rambla Ferran-Estació, Noguerola i Príncep de Viana-Clot. El conjunt de les actuacions està pressupostada en 20 milions d’euros, dels quals 15 eren subvencionables i ara compta amb els 6 que aportarà l’Estat.
Els projectes que es portaran a terme amb aquests ajuts inclouran des de la creació de boscos urbans, senders poblats d’arbres i la renaturalització de carrers com Mossèn Reig i Paer Casanovas. També es preveu comprar i rehabilitar habitatges per ampliar el parc públic, adaptar deu parcs infantils perquè siguin accessibles, la creació del nou hub cívic del Clot i “la regeneració urbana i social” de la Mariola, especialment als blocs del Grup Mariola. Aquestes són algunes de les mesures que contempla el primer paquet del pla d’actuació integrat que va presentar la Paeria, en què també figura adequar l’edifici de Capitania de Gardeny com a viver d’empreses i la construcció dels murs per evitar la inundabilitat de Cappont. El segon paquet preveu la compra de busos elèctrics i continuar amb la construcció del hub cívic de Balàfia, i el tercer contempla millorar serveis d’atenció ciutadana o adequar edificis com la bressol Gargot, la ludoteca de Gardeny o les escoles Magí Morera i Joan XXIII.
Últims dies per als ajuts a comerços
El termini per demanar els ajuts per a l’obertura i millora de comerços acaba aquest mes i s’han registrat 16 sol·licituds, 5 per a noves obertures. La quantia de les subvencions poden ser de fins 5.000 euros si no superen el 50% de la despesa total i són per a negocis d’Instituts, Mariola, Mangraners, Rambla Ferran i Barri Antic.