La cursa “Nosaltres també podem!” reuneix més de 1.000 participants al Parc de l’Aigua
Lleida ha acollit aquest diumenge la novena edició de la cursa Aspros-SiC24 “Nosaltres també podem!”, que ha omplert el Parc de l’Aigua amb més de 1.000 participants. L’esdeveniment, organitzat per la Fundació Aspros i patrocinat principalment per SiC24, ha ofert diferents modalitats: cursa 5K i 10K, caminades i curses infantils. L’ambient festiu i la implicació dels voluntaris han fet que la jornada fos una autèntica celebració de l’esport, la inclusió i la solidaritat.
Els guanyadors de la cursa 10K han estat Ivan Menchón i Maite Farran, mentre que la cursa 5K ha vist triomfar Javier Castells i Antonia Argilés. Totes les activitats han comptat amb la participació activa de persones amb discapacitat intel·lectual i problemàtica de salut mental, que han participat tant en les curses com en l’equip de voluntariat, reforçant el caràcter inclusiu de la cita. Els beneficis recaptats es destinaran a projectes que fomenten l’esport i la vida saludable entre persones amb discapacitat.
A més de les curses, la jornada ha inclòs activitats familiars, sorteigs i degustacions, amb la col·laboració de patrocinadors com Ricoh Sistemas Digitales i BonÀrea. Els participants han pogut gaudir de premis com entrades a PortAventura, subscripcions a Disney+ i una tauleta, així com de coca de recapte i pomes fresques. La Fundació Aspros ja prepara sorpreses per a la desena edició, que promet ser la més especial fins ara.