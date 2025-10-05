SEGRE

La cursa “Nosaltres també podem!” reuneix més de 1.000 participants al Parc de l’Aigua

Fotografia de la cursa “Nosaltres també podem!” al Parc de l’Aigua de Lleida

Fotografia de la cursa “Nosaltres també podem!” al Parc de l’Aigua de LleidaFundació Aspros

Lleida ha acollit aquest diumenge la novena edició de la cursa Aspros-SiC24 “Nosaltres també podem!”, que ha omplert el Parc de l’Aigua amb més de 1.000 participants. L’esdeveniment, organitzat per la Fundació Aspros i patrocinat principalment per SiC24, ha ofert diferents modalitats: cursa 5K i 10K, caminades i curses infantils. L’ambient festiu i la implicació dels voluntaris han fet que la jornada fos una autèntica celebració de l’esport, la inclusió i la solidaritat.

Els guanyadors de la cursa 10K han estat Ivan Menchón i Maite Farran, mentre que la cursa 5K ha vist triomfar Javier Castells i Antonia Argilés. Totes les activitats han comptat amb la participació activa de persones amb discapacitat intel·lectual i problemàtica de salut mental, que han participat tant en les curses com en l’equip de voluntariat, reforçant el caràcter inclusiu de la cita. Els beneficis recaptats es destinaran a projectes que fomenten l’esport i la vida saludable entre persones amb discapacitat.

A més de les curses, la jornada ha inclòs activitats familiars, sorteigs i degustacions, amb la col·laboració de patrocinadors com Ricoh Sistemas Digitales i BonÀrea. Els participants han pogut gaudir de premis com entrades a PortAventura, subscripcions a Disney+ i una tauleta, així com de coca de recapte i pomes fresques. La Fundació Aspros ja prepara sorpreses per a la desena edició, que promet ser la més especial fins ara.

