COMERÇ
Visita a Lleida dels guanyadors del ‘Compra i descobreix Catalunya’
La capital del Segrià va acollir ahir els guanyadors i guanyadores de Compra i descobreix Catalunya, per fomentar el comerç de proximitat, amb un total de 38 persones procedents de 24 municipis. Els visitants van poder disfrutar d’una visita per conèixer de prop el Turó de la Seu Vella, el Castell de Gardeny, el Museu Morera i l’Eix Comercial. Així mateix, la regidora de Promoció Econòmica de la Paeria, Pilar Bosch, els va entregar un lot de productes locals.