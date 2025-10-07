CERTÀMENS
Agrobiotech, al 85% d’ocupació a vuit setmanes de la primera edició
Abans, del 21 al 23 d’aquest mes, se celebrarà Municipàlia, amb més de 310 expositors
La primera edificació del certamen Agrobiotech Innovation Forum, successor de la Fira de Sant Miquel i destinat exclusivament a professionals del sector agrari, ja té contractat més del 85% de la superfície d’ocupació per a expositors, a gairebé dos mesos de la celebració, prevista del 25 al 27 de novembre.
Hi participaran més de 250 empreses i està prevista l’assistència de 14.000 professionals, amb l’objectiu de reunir els principals actors de la cadena de valor agroalimentària del sud d’Europa. Se centrarà sobretot en la digitalització, la sostenibilitat i l’eficiència i hi participarà el sector dels tractors al complet, mentre que fins ara la majoria anaven un any a Sant Miquel i un altre a la Fira de Sant Josep de Mollerussa. De fet, s’exhibirà maquinària d’alta tecnologia, robòtica, biotecnologia, gestió intel·ligent de l’aigua, energies renovables i bioeconomia.
Els expositors s’estructuraran en sis àrees: maquinària i tecnologia agrícola, producció agrícola, ramaderia, aigua, energia i sostenibilitat, i bioeconomia. Així mateix, hi haurà quatre àrees de conferències, una Start-up Arena, espais de networking i demostracions tecnològiques en directe.
Abans de l’Agrobiotech, la Fira de Lleida acollirà el saló d’equipaments municipals Municipàlia, que se celebrarà entre els dies 21 i 23 d’aquest mes (és biennal). Segons indica la pàgina web, de moment està confirmada la participació de més de 310 expositors.
Per a aquest certamen està previst estrenar el nou pavelló desmuntable, el muntatge del qual està en la fase final, així com una segona carpa de grans dimensions ubicada al costat d’aquest equipament i el pavelló 3. Aquesta instal·lació se sumarà a la carpa de 2.500 metres situada davant del pavelló 4 que ja es va utilitzar del 27 al 29 de setembre a la fira MOS, també hereva de Sant Miquel, però centrada en els productes de proximitat i la gastronomia, destinada al públic general i que va tenir molt bona acollida.
La Fira espera que Agrobiotech sigui també un èxit, ja que es va acordar amb el sector el desdoblament de Sant Miquel en dos certàmens i dedicar-ne un, desplaçat al novembre, només als professionals del sector agrari.