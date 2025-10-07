NORMATIVA
La Guàrdia Urbana de Lleida imposa 84 multes per venda ambulant al Barri Antic en dos mesos: “hi estem a sobre”
La majoria al mercat il·legal de la plaça del Dipòsit i la resta, en carrers de l’entorn
La Guàrdia Urbana de Lleida ha imposat 84 multes per venda ambulant sense permís en només dos mesos al Barri Antic, bàsicament a la plaça del Dipòsit (57) i a l’entorn. En concret, des del 2 d’agost fins aquest cap de setmana, en el qual els agents en van imposar 11 a la plaça del Dipòsit, 2 a Veguer de Carcassona i 2 a Assalt. En aquest període, els dies en què més van sancionar va ser entre el dissabte 27 i el dilluns festiu del 29 de setembre, amb 14; en els dos caps de setmana anteriors, amb 6 cada un; el 16-17 d’agost, amb 10; el 9 i 10 del mateix mes, amb 5. A banda dels carrers citats, altres punts on va multar van ser la plaça de l’Ereta i els carrers Galera, Múrcia i Boters. En tot l’any passat, només a la plaça del Dipòsit es van registrar 88 multes.
La tinenta d’alcalde responsable de Seguretat, Cristina Morón, va indicar que aquestes sancions són una mostra que “estem a sobre” d’aquesta qüestió i va recordar que destinen una patrulla fixa a la plaça del Dipòsit. Va reconèixer que existeixen queixes reiterades per part dels veïns a causa d’aquesta activitat, que va qualificar com a “pseudomercat ambulant” il·legal, que va assegurar que no es pot legalitzar.
Va recordar que es tracta de venda de roba i altres béns que solen provenir de sostraccions o de contenidors i que, en tot cas, no compleix la normativa. Va assenyalar que en les intervencions dels agents es requisa la mercaderia als venedors i se’ls imposa una sanció, que és només “exemplaritzant”, perquè majoritàriament aquestes persones solen ser vulnerables i no s’arriben a cobrar.