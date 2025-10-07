SERVEIS
Les cues per accedir a l’OMAC van a més
Cada dia es formen llargues cues davant l’Oficina Municipal d’Atenció Ciutadana (OMAC) de persones que esperen poder ser ateses per efectuar diferents tràmits, encara que els més comuns estan relacionats amb el padró. Ahir, per exemple, a primera hora hi havia una trentena de persones des de la porta de l’OMAC, ubicada a la rambla Ferran, fins a la cantonada amb el carrer General Brito. La Paeria va indicar que no hi va haver cap motiu especial que expliqués l’acumulació de persones en espera per ser ateses i va incidir que la gestió més freqüent és l’expedició de certificats d’empadronament i va recordar que també es pot efectuar online. En aquest sentit, el mes passat l’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir que el treball que suposa validar totes les peticions d’empadronament, 6.500 des del gener passat, és “inassumible”.