La Paeria suavitzarà la pujada de la taxa d’escombraries fixada per al proper any a la ciutat de Lleida
Rebaixant la part variable i retocant com s’aplica en funció de la superfície de l’habitatge
La proposta de noves ordenances fiscals per al proper any del govern de la Paeria de Lleida preveu suavitzar la pujada de la taxa de recollida de les escombraries, després del substancial augment aplicat aquest any, segons ha pogut saber SEGRE. Precisament, les ordenances de 2025 incloïen una disposició transitòria que ja fixava el preu d’aquesta taxa per a 2026, que ara es revisa a la baixa.
I es fa per dos vies. Una, reduint la part variable establerta per habitatge. L’altra, modificant el còmput de metres quadrats per la que s’aplicava. Així, les ordenances actuals indicaven que el 2026 tots els veïns que no tenen recollida porta a porta (que només s’aplica a Ciutat Jardí) pagarien una taxa fixa de 81,05 euros i una variable de 47,10 per pisos de fins 100 metres quadrats; de 69,75 pels d’entre 100 i 170 metres quadrats; i de 92,35 pels de més de 170.
Ara, la nova proposta estableix un import fix de 83,28 euros, però el variable passa a ser de 36,84 euros per als habitatges de fins 110 metres quadrats (ampliant així la superfície per a les de la quota variable més baixa); de 58,03 per als d’entre 110 i 170 metres; de 79,23 per als de 170 fins 350 metres quadrats i de 114,56 per als de més de 350 metres.
Així, per exemple, un pis de 90 metres quadrats pagarà 120,12 euros, en lloc de 128,15; i un que tingui entre 100 i 110 metres també pagarà aquests 120,12 quan la disposició transitòria preveia que fossin 150,80.
Pel que respecta a l’Horta, la tarifa fixa passa a ser de 57,85 euros en lloc de 56,30, però la variable baixa de 34,15 a 28,77, amb la qual cosa el rebut serà de 86,62 euros en comptes de 90,45. En les tarifes del porta a porta també hi ha una reducció similar.