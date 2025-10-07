ECONOMIA
Trobada per vendre vi a Àsia i l’Àfrica
La 23a edició del International Wine Business Meeting, que organitza la Cambra de Comerç de Lleida en col·laboració amb la Diputació, va arrancar ahir amb un acte de benvinguda al Parador del Roser. Aquesta trobada internacional busca donar a conèixer els vins catalans a l’exterior, en aquest cas a Àsia central i l’Àfrica. En concret, els països convidats són el Kazakhstan, l’Uzbekistan, Kenya i Ghana.
L’esdeveniment, que es prolongarà fins al divendres dia 10, reuneix vint cellers catalans (quatre de la DO Costers del Segre, així com una empresa de licors lleidatana) i també de la resta de l’Estat.
El programa inclou reunions empresarials, visites a cellers, taules redones i jornades tècniques, amb l’objectiu de potenciar l’exportació i la internacionalització del sector vitivinícola català.