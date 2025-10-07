URBANISME
Viver d’empreses, més corredors verds i pisos públics, prioritats
Són algunes de les obres previstes per la Paeria entre el 2026 i el 2029 en sis barris. L’Estat el subvenciona amb 6 milions i s’hi inclou el hub cívic de Balàfia
Habilitar un viver d’empreses a l’edifici de Capitania de Gardeny, crear senders urbans en carrers com Mossèn Reig o Paer Casanovas, comprar i rehabilitar vivendes i prevenir el risc d’inundabilitat dels barris del marge dret.
Aquestes són algunes de les primeres actuacions que el govern municipal portarà a terme a partir del proper any després que divendres es fes públic que el Govern central subvencionaria amb 6.018.820 euros part del Pla d’Estratègia del Desenvolupament Integral Local. Un projecte que afectarà els barris Instituts-Sant Ignasi, Templers-Escorxador, Mariola, Universitat, Rambla Ferran-Estació, Noguerola, Balàfia i Príncep de Viana-Clot i tindrà un cost de 20 milions d’euros.
L’alcalde, Fèlix Larrosa, va detallar ahir que, d’aquests 20 milions, 15 són subvencionables i que els 6 que atorgarà l’Estat “ens permetran accelerar les actuacions, ens anticipem dos anys a la implantació dels projectes”.
Va afegir que la quantitat restant “els hem de posar nosaltres o buscar finançament amb altres administracions sempre que no siguin fons Feder”.
En aquest sentit, Larrosa va posar com a exemple que “el pla estatal d’habitatge té línies d’ajuda en aquest sentit, les mesures per resoldre la inundabilitat també compten amb ajuda ministerial, mentre que el hub cívic de Balàfia el cofinança la Generalitat".
L’execució del pla està prevista entre els anys 2026 i 2029 i el primer paquet inclou vuit accions valorades en 8,3 milions d’euros que són, a banda del viver de Gardeny, els senders urbans, la compra i rehabilitació d’habitatge i evitar la inundabilitat del marge dret, crear parcs infantils inclusius, el pla de regeneració de la Mariola, dotar el barri del Clot d’un centre cívic i millorar la seguretat amb noves tecnologies.
El segon paquet costa 9,9 milions i consisteix a comprar vuit busos elèctrics i la reforma dels tres edificis que formaran el hub cívic de Balàfia.
Finalment, el tercer consta de quatre actuacions per 1,6 milions per millorar els serveis d’atenció ciutadana, crear plataformes de videoatenció i millorar l’eficiència energètica dels edificis municipals.