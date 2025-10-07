UNIVERSITAT
Xarrada sobre l’obra d’Abdulrazak Gurnah, pròxim honoris de la UdL
La professora de la Universitat de Lleida (UdL), Esther Pujolràs, va pronunciar ahir la conferència Un viatge literari per l’Àfrica oriental: història, memòria i desig en l’obra d’Abdulrazak Gurnah, amb motiu de la imminent investidura com a doctor honoris causa per la UdL d’aquest escriptor, que va rebre el Premi Nobel de Literatura l’any 2021. La cerimònia d’investidura està prevista divendres a l’auditori de Cappont.