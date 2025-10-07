SEGRE

UNIVERSITAT

Xarrada sobre l’obra d’Abdulrazak Gurnah, pròxim honoris de la UdL

Xarrada sobre l’obra d’Abdulrazak Gurnah, pròxim honoris de la UdL - JORDI ECHEVARRIA

Xarrada sobre l’obra d’Abdulrazak Gurnah, pròxim honoris de la UdL - JORDI ECHEVARRIA

Publicat per
REDACCIÓ

Creat:

Actualitzat:

Etiquetes:

La professora de la Universitat de Lleida (UdL), Esther Pujolràs, va pronunciar ahir la conferència Un viatge literari per l’Àfrica oriental: història, memòria i desig en l’obra d’Abdulrazak Gurnah, amb motiu de la imminent investidura com a doctor honoris causa per la UdL d’aquest escriptor, que va rebre el Premi Nobel de Literatura l’any 2021. La cerimònia d’investidura està prevista divendres a l’auditori de Cappont.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking