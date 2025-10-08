Maria Àngels Balsells presenta l'equip per a la candidatura a rectora de la Universitat de Lleida
La catedràtica de Pedagogia podria esdevenir la primera dona al capdavant de la UdL, amb les eleccions previstes per mitjans de novembre de 2025
Maria Àngels Balsells, catedràtica de Pedagogia i actual directora de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Lleida (UdL), ha presentat el seu equip per a la candidatura a rectora, perfilant-se com la successora de l'actual rector, Jaume Puy. Si resulta escollida, Balsells esdevindria la primera dona al capdavant de la UdL en tota la seva història. Actualment, és l'única candidatura que s'ha presentat per ocupar el càrrec.
L'equip presentat per Balsells s'estructura en quatre grans àrees. A l'Àrea de Governança, César Cierco Seira assumiria el càrrec de Secretari General, mentre que Damià Vericat Querol seria el Vicerector de Governança i PTGAS. Mariona Farré Perdiguer lideraria el Vicerectorat de Campus Sostenibles, Cristian Solé Cutrona el d'Internacionalització, i Grau Baquero Armans coordinaria els Campus d'Igualada i Pirineu.
A l'Àrea de Recerca i Transferència, Eva Martín Fuentes es faria càrrec del Vicerectorat de Transferència i Territori, mentre que Jordi Voltas Velasco dirigiria el Vicerectorat de Recerca. Per la seva banda, l'Àrea de Docència i Ensenyaments estaria formada per Mariona Jové Font al Vicerectorat d'Estratègia i Planificació Docent, Manel Ibáñez Plana al de Docència, i Marc Salat Paisal al d'Ordenació Acadèmica i PDI.
L'Àrea de Vida universitària, societat i cultura està conformada per Núria Camps Mirabet; Vicerectorat de Compromís Social, Igualtat i Cooperació , Núria Casado Gual, Vicerectorat de Cultura, i Lluís Coll Mir, Vicerectorat d’Estudiantat i Vida Universitària.
Calendari electoral per a les eleccions al rectorat
El Consell de Govern de la UdL ha aprovat aquest dimecres en sessió extraordinària el calendari electoral per escollir el nou rector o rectora. Les votacions tindran lloc a mitjans de novembre de 2025, amb una primera volta que es desenvoluparà de manera electrònica entre les 9:00h del dia 12 i les 12:00h del dia 13 de novembre.
La presentació de candidatures es podrà realitzar entre el 20 i 24 d'octubre de 2025. La proclamació provisional es farà el 27 d'octubre i la definitiva tindrà lloc el 3 de novembre. La campanya electoral es desenvoluparà entre el 4 i el 10 de novembre, mentre que la proclamació definitiva dels resultats de la primera volta es materialitzarà el 18 de novembre.
Possibles escenaris segons el reglament electoral
El Reglament per a l'elecció de rector o rectora, recentment adaptat als nous Estatuts de la UdL, contempla diversos escenaris. Si només hi ha una candidatura, caldrà obtenir més vots ponderats a favor que en blanc. En cas que això no s'aconsegueixi, s'hauria d'iniciar novament tot el procés electoral.
Si es presenten més candidatures, per ser proclamat rector o rectora caldrà obtenir més de la meitat dels vots vàlidament emesos un cop aplicada la ponderació. Si cap candidatura ho aconsegueix, es realitzaria una segona volta entre el 25 i el 26 de novembre, amb la proclamació definitiva l'1 de desembre de 2025.
Cal destacar que el sistema de ponderació del vot ha experimentat canvis per a alguns col·lectius. Es manté en un 51% per al personal dels cossos docents universitaris funcionaris i del professorat permanent laboral a temps complet. En canvi, el vot de la resta de professorat ha baixat del 13% al 12%, i el de l'estudiantat s'ha reduït del 26% al 22%. Per contra, el pes del personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis (PTGAS) ha augmentat del 10% al 15%.