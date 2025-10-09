Desviacions de trànsit per la nit aquest dijous i divendres per obres a la rotonda del cementiri de Lleida
Avui està previst el fresatge de la calçada des de les 20.00 a les 6.00 hores i demà a les 20.00 començarà la pavimentació
La Paeria de Lleida efectuarà aquest dijous i divendres les obres nocturnes per millorar el paviment de la rotonda davant el cementiri a l’Ll-11, un dels punts amb més trànsit de la ciutat.
Avui està previst el fresatge de la calçada des de les 20.00 a les 6.00 hores i demà a les 20.00 començarà la pavimentació, que es prolongarà fins a les 12.00 de dissabte, quan es pintarà la senyalització horitzontal, si és possible. Durant els treballs nocturns hi haurà desviacions del trànsit. Entre les 20.00 i la 21.00 es reduirà la circulació a un únic carril en la rotonda.
Els vehicles que circulin per l’Ll-11 en direcció Barcelona es desviaran pel carrer Almeria i els que vagin cap a Lleida o per l’N-240 des dels Mangraners, per l’avinguda Indústria. No podran accedir a la rotonda els que vinguin des d’aquest últim carrer.
Els vehicles pesants hauran d’anar per la C-13/Ll-12 per no circular pel centre de la ciutat. A més, des de la mitjanit d’avui fins a les 10.00 de matí es repararà el paviment del carrer Maria Vilaltella, a l’entrada als Mangraners per la gasolinera, fins a l’encreuament amb el carrer Miguel Hernández.
Es mantindrà obert el pas per Rafael Alberti i el tram inferior de Maria Vilaltella i els veïns de Miguel Hernández podran accedir i sortir per l’encreuament amb el carrer Serra Nevada i també accedir a l’N-240 pel carrer García Lorca. Les obres les executa Sorigué i tenen un pressupost de 169.998,95 euros