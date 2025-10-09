SEGRE

Desviacions de trànsit per la nit aquest dijous i divendres per obres a la rotonda del cementiri de Lleida

Avui està previst el fresatge de la calçada des de les 20.00 a les 6.00 hores i demà a les 20.00 començarà la pavimentació

La rotonda del cementiri de Lleida en una imatge d'arxiu.

La rotonda del cementiri de Lleida en una imatge d'arxiu.Amado Forrolla

La Paeria de Lleida efectuarà aquest dijous i divendres les obres nocturnes per millorar el paviment de la rotonda davant el cementiri a l’Ll-11, un dels punts amb més trànsit de la ciutat. 

Avui està previst el fresatge de la calçada des de les 20.00 a les 6.00 hores i demà a les 20.00 començarà la pavimentació, que es prolongarà fins a les 12.00 de dissabte, quan es pintarà la senyalització horitzontal, si és possible. Durant els treballs nocturns hi haurà desviacions del trànsit. Entre les 20.00 i la 21.00 es reduirà la circulació a un únic carril en la rotonda. 

Els vehicles que circulin per l’Ll-11 en direcció Barcelona es desviaran pel carrer Almeria i els que vagin cap a Lleida o per l’N-240 des dels Mangraners, per l’avinguda Indústria. No podran accedir a la rotonda els que vinguin des d’aquest últim carrer. 

Els vehicles pesants hauran d’anar per la C-13/Ll-12 per no circular pel centre de la ciutat. A més, des de la mitjanit d’avui fins a les 10.00 de matí es repararà el paviment del carrer Maria Vilaltella, a l’entrada als Mangraners per la gasolinera, fins a l’encreuament amb el carrer Miguel Hernández. 

Es mantindrà obert el pas per Rafael Alberti i el tram inferior de Maria Vilaltella i els veïns de Miguel Hernández podran accedir i sortir per l’encreuament amb el carrer Serra Nevada i també accedir a l’N-240 pel carrer García Lorca. Les obres les executa Sorigué i tenen un pressupost de 169.998,95 euros

