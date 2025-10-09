TRANSPORT
Usuaris de l’Avant a Barcelona denuncien que hi ha retards cada dia
Després que dilluns i dimarts els de les 16.10 i 20.10 van sortir fins una hora tard
Usuaris habituals dels trens Avant que connecten Lleida amb Barcelona van denunciar ahir els continus retards que pateixen des de fa setmanes per culpa d’avaries i del mal estat dels combois. Una queixa que van fer després que tant dilluns com dimarts els trens d’aquesta línia que connectaven Barcelona amb Lleida a les 16.05 i a les 20.05 hores registressin retards de més d’una hora per culpa d’“una incidència tècnica”. La companyia Renfe va informar ahir que aquestes demores es van deure a una avaria al tren i que aquest cobria tant el trajecte de les quatre de la tarda com el de les vuit. Van afegir que eren conscients de les queixes i que, al principi, estaven en vies de solucionar aquesta incidència.
Per la seua part, des de la plataforma Usuaris Avant Catalunya asseguren que “aquests retards han estat els últims i potser els més sonats, però és que portem setmanes així”. En aquest sentit, un portaveu de la plataforma va assegurar que “aquesta setmana hi ha hagut retards i els trens sortien de l’estació una hora després, però és que la setmana passada i l’anterior van haver d’aturar-se a meitat de camí, per l’Espluga de Francolí, també per aquesta raó, una incidència tècnica”. Uns retards a què, per desgràcia, s’estan acostumant, però “el pitjor de tot és la falta d’informació de Renfe quan ocorren aquestes coses”. En aquest sentit, asseguren que, quan es registren, els treballadors de la companyia “no ens donen explicacions del que ha succeït i la majoria de vegades ens en assabentem d’oïdes, pel que comenten entre ells”.
Val a recordar que fa temps que aquesta plataforma i els sindicats denuncien la degradació d’aquest servei, que és clau per a Lleida.
Indemnitzacions dels AVE
Paral·lelament, el Congrés dels Diputats va aprovar ahir una proposició no de llei del PP que exigeix a Renfe recuperar les indemnitzacions per retards de 15 i 30 minuts en els AVE que va suprimir l’1 de juliol del 2024 per limitar-les a demores d’almenys 60 minuts.