La comissió del Bon Govern de la Paeria de Lleida rebutja les ordenances fiscals per al 2026
Amb els vots en contra de PP, ERC, Junts i Vox, i ara la proposta anirà al ple amb un informe negatiu, encara que el govern municipal pot negociar el suport d’algun grup fins llavors
La comissió de Bon Govern de la Paeria de Lleida ha rebutjat aquest divendres la proposta de les ordenances fiscals per al 2026 amb el vot en contra de PP, ERC, Junts i Vox, l'abstenció del Comú i l'únic suport del PSC. Aquest informe negatiu no impedirà que les ordenances vagin al ple, però l'equip de govern municipal haurà de negociar canvis en el document o aconseguir el suport d'algun dels grups.
En aquest sentit, cal recordar que últimament l'equip de govern del PSC ha tirat endavant propostes amb el suport de Junts, però en aquest cas el grup que encapçala Violant Cervera exigeix rebaixar un 2% l'IBI per recolzar les ordenances fiscals, així com que la taxa d'escombraries es calculi segons el padró ja el 2027.
Ampliarem la informació