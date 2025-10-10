PAERIA
Junts exigeix rebaixar un 2% l’IBI per recolzar les ordenances fiscals
Vol que la taxa d’escombraries domèstiques es calculi segons el padró ja el 2027
El grup municipal de Junts exigeix una rebaixa del 2% en l’impost sobre béns immobles (IBI) el 2026 per donar suport a la proposta d’ordenances fiscals presentada pel govern socialista, que en preveu la congelació. Fins ara, el suport d’aquest grup ha permès al govern aprovar les ordenances i el pressupost en el que va de mandat. En concret, Junts planteja reduir el gravamen de l’IBI fins al 0,928%, una disminució del 2%. “Aquesta mesura consolida el camí iniciat el 2024, quan Junts ja va aconseguir reduir l’IBI a la ciutat un 2%, un 25% a l’Horta i un 10% a Sucs i Raimat, i aposta per continuar rebaixant-lo fins a equiparar-nos a altres ciutats” similars, va argumentar a aquest diari la portaveu del grup, Violant Cervera. Va recordar que “Lleida continua sent una de les capitals amb l’IBI més elevat”. “El 2021 vam ser la primera, i amb la rebaixa del 2024, la tercera. Encara queda molt per fer per aconseguir una fiscalitat justa i proporcionada”, va assenyalar.
Així mateix, proposa que la taxa de recollida d’escombraries que genera el comerç s’ajusti a la tipologia de residus i la superfície de l’establiment, per aconseguir un sistema “més just i sostenible” i que qui més generi tingui una taxa més alta i qui menys, una de menor. Planteja aquest sistema també per a locals de restauració, i que tingui en compte la superfície de les terrasses.
A més, demana que en la recollida domiciliària es compleixi el compromís de substituir el 2027 el càlcul actual basat en els metres quadrats d’habitatge per un altre de vinculat al nombre de persones empadronades en cada una. “Reduir la pressió fiscal no és només abaixar impostos, sinó fer que els tributs s’ajustin millor als serveis que es presten. Lleida ha de ser una ciutat on viure i emprendre no sigui més car que en un altre lloc”, va subratllar Cervera. A més, va advocar perquè el govern “busqui noves vies i ingressos i impulsi l’activitat econòmica, perquè la industrialització continua sent una assignatura pendent i la paralització del polígon de Torreblanca n’és una mostra”.