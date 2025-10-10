TRANSPORT
L’Avant de les 7.05 deixa els viatgers ‘tirats’ a Lleida
No va sortir, a causa d’una avaria, la tercera en quatre dies. Van ser resituats i el comboi afectat va sortir als 70 minuts
Tercera avaria en trens Avant de Lleida a Barcelona en només quatre dies. El comboi que havia de sortir ahir de la capital del Segrià a les 7.05 va ser suprimit quan tots els viatgers feien cua al control d’accés, segons van explicar afectats. Alguns van indicar que, davant de la falta d’informació, van optar per tornar a casa, com és el cas d’un estudiant que va haver de faltar a classe al no poder viatjar a temps fins a la capital catalana. “Faltaven dos minuts per a la sortida del tren i ningú ens havia dit encara què passava. Als vint o vint-i-cinc minuts una persona de Renfe ens informa que el tren té una avaria tècnica i diu que sortirà amb demora. He esperat 40 minuts en total i al final me n’he anat cap a casa”, va detallar.
Una portaveu de Renfe va afirmar que l’Avant de les 7.05 va registrar una incidència tècnica que va impedir que pogués sortir a l’hora prevista i va afegir que els afectats van ser resituats en un AVE posterior que venia de Madrid. Així mateix, va assegurar que el tren avariat va poder ser reparat i finalment va sortir cap a Barcelona amb 70 minuts de retard, amb altres viatgers.
Un altre passatger afectat va explicar a través de les xarxes que a les 6.50 hores molts no podien accedir al control d’Avant i van ser informats que el tren tenia una avaria. Va afegir que a les 7.18 a l’estació de Camp de Tarragona s’anunciava per megafonia l’obertura del control per al mateix Avant que estava tenint la incidència a Lleida. Va assegurar que a les 7.50 van informar d’un retard d’uns 40 minuts quan a l’estació lleidatana ja s’havia comunicat la suspensió de la sortida del tren i va assenyalar que finalment van ser resituats en un AVE. Aquest usuari va apuntar que els viatgers de Lleida van arribar a l’estació de Sants a les 9.30, quan l’hora d’arribada si haguessin sortit a l’Avant de les 7.05 eren les 8.11.
D’altra banda, el tren de l’R14 de les 18.05 cap a l’estació de França no va circular a causa d’una avaria i es va oferir als viatgers un servei alternatiu per carretera fins a Reus, on van poder seguir en un tren de l’R15.