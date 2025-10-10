URBANISME
La Paeria de Lleida invertirà 800.000 euros a renovar les voreres de quatre carrers
Trams de Pius XII, Pi i Margall, Rosa Parks i a l’entorn de Xavier Puig Andreu. Obres a començaments del 2026 amb un termini d’execució d’entre 3 i 5 mesos
La Paeria invertirà 800.000 euros en la millora de les voreres dels carrers Pius XII, Pi i Margall i Rosa Parks i l’entorn de Xavier Puig Andreu per millorar-ne “aspecte i funcionalitat”, va indicar la tinenta d’alcalde i regidora d’Urbanisme, Begoña Iglesias. Està previst iniciar les obres a començaments del 2026 i l’actuació més destacada, amb 294.000 euros i un termini d’execució de 5 mesos, és la de Pius XII. En el tram des de Bisbe Irurita fins al passeig de Ronda, uns 325 metres, millorant el paviment de la vorera i ampliant-la davant del parc infantil al costat de la plaça de les Missions. També es renovarà la xarxa d’aigua potable, les escomeses del clavegueram i la recollida d’aigua pluvials, a banda de col·locar bancs i papereres i plantar sis arbres.
A Xavier Puig i Andreu s’actuarà entra la plaça Josep Piñol i el carrer Pare Gabernet i al carrer Tarragona fins a Josep Fontserè. Es renovarà el paviment deteriorat per les arrels dels arbres, les xarxes d’aigua i clavegueram i el reg i es plantaran 10 arbres. El pressupost és de 246.000 euros i les obres duraran 3 mesos.
A Pi i Margall s’ampliarà la vorera dels nombres parells des de Prat de la Riba fins al carrer Alfred Perenya, que passarà de 2,3 a 3 metres d’amplada i permetrà la plantació de 10 arbres (ara no n’hi ha), sense perdre la fila d’aparcament. El termini d’execució és també de tres mesos i el pressupost, de 133.000 euros.
A Rosa Parks les obres, també de tres mesos, se centraran entre Hospitalers de Sant Joan i Penedès, al costat dels nombres imparells. Com als altres carrers, es renovarà la vorera i els subministraments d’aigua i clavegueram i en aquest cas es plantaran nou arbres. El pressupost és de 132.000 euros.
Manteniment de la ciutat
Totes les actuacions s’emmarquen en la inversió extraordinària d’1,6 milions per a manteniment de la ciutat, que inclou 500.000 euros per renovar la calçada de Príncep de Viana, Onze de Setembre i Rovira Roure a la zona de l’Arnau de Vilanova, 150.000 en millores d’accessibilitat en carrers de Pardinyes i 100.000 en la renovació de jocs infantils de places.
Destaca que es plantaran més arbres que els que seran talats
En aquest projecte està prevista la plantació de fins 34 arbres, inclosos dos trams en els quals no n’hi havia: deu a Pi i Margall i quatre a Pius XII. També s’ompliran escocells buits i es renovarà l’arbratge a la plaça Josep Piñol i a Rosa Parks se’n plantaran 19 i se’n retiraran 10, seguint informes tècnics. Begoña Iglesias va remarcar que “no es tala cap arbre perquè sí i quan es fa sempre es reposa i, si pot ser, amb més plantació”. Va recordar que els motius per substituir un arbre són el possible risc de caiguda, la interferència amb telecomunicacions, gas o llum, la distància amb façanes, els danys que causen les arrels i l’adaptació de les espècies. Va detallar que pròximament es retiraran vuit arbres a Balmes que estan sobre una línia elèctrica de mitjana tensió.