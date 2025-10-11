La Paeria fa un balanç positiu dels primers mesos de la Zona de Baixes Emissions a Lleida
L'ajuntament destaca la implicació ciutadana i la implantació gradual de la mesura per reduir la contaminació
Tres mesos després d’entrar en vigor la Zona de Baixes Emissions (ZBE), l’Ajuntament de Lleida considera que la mesura s’està aplicant amb èxit. La regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme, Cristina Morón, ha assegurat que “la ciutadania ha respost molt bé i s’ha adaptat de manera progressiva al nou sistema”.
Aquesta primera fase afecta sobretot el Centre Històric i inclou diverses exempcions per facilitar l’adaptació: els residents amb vehicles registrats a Lleida poden continuar circulant sense restriccions, igual que els serveis essencials o d’emergència.
Durant el període previ d’adaptació, entre gener i juny, la Paeria va optar per informar abans que sancionar. Es van emetre 76 avisos a vehicles sense permís i, un cop superada la moratòria, s’han imposat 135 multes. També s’han autoritzat 226 excepcions per a casos particulars de vehicles més antics o contaminants.
La ZBE és operativa de dilluns a divendres, entre les 7.00 i les 20.00 hores, i s’aplicarà de manera progressiva: el 2026 els vehicles amb distintiu B no podran circular en episodis de contaminació i, a partir del 2028, la restricció serà definitiva.
El sistema de control disposa de 23 càmeres i sensors ambientals, i l’Ajuntament treballa en iniciatives com el Pla Aparca o la millora del transport públic per oferir alternatives sostenibles.
Morón ha remarcat que la ZBE és “un pas necessari per millorar la qualitat de l’aire i fer de Lleida una ciutat més saludable i compromesa amb el medi ambient”.