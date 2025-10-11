Denuncia que el seu veí l’intenta apunyalar per fer soroll: "va increpar la meua dona, va intentar entrar a casa i va treure un ganivet de cuina"
Els fets van tenir lloc divendres al matí en un edifici del Centre Històric de Lleida
Un home va denunciar aquest divendres davant dels Mossos d’Esquadra que el seu veí va intentar apunyalar-lo al recriminar-li que feia soroll. Segons va manifestar als agents, els fets van tenir lloc cap a les 7.30 quan el denunciat es va presentar a casa seua, en un edifici del Centre Històric. “Va començar a increpar la meua dona que estàvem fent soroll, va intentar entrar a casa i, quan vaig anar a veure què passava, va treure un ganivet de cuina, va intentar apunyalar-me dos vegades, sense èxit, i va acabar rascant-me en una cama. Finalment, va fugir”, va explicar la víctima.
Segons va dir, no era el primer cop que el denunciat increpava els ve· ïns acusant-los de molèsties i que ja s’havia presentat a casa seua “demanant-me explicacions”. Després de presentar la denúncia als Mossos, va afirmar que els agents van iniciar una recerca del sospitós al no trobar-lo al seu domicili.