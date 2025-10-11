URBANISME
Jocs inclusius per a la plaça de les Cases Regionals de Balàfia
L’ajuntament ha portat a terme una millora integral de la plaça de les Cases Regionals de Balàfia renovant la tanca i els jocs que estaven en mal estat per d’altres de nous que són adaptats i inclusius. També s’ha anivellat el paviment i s’han col·locat tres noves papereres i quatre bancs. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar ahir els treballs que encara es fan a la plaça, situada entre els carrers Conca de Barberà i Beat Francesc Castelló Aleu de Lleida.