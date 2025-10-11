COMERÇ
La justícia desestima el recurs de Projecte Lleida contra Torre Salses
L’associació de comerciants presentarà un recurs d’apel·lació davant del TSJC
El jutjat contenciós ha desestimat el recurs que va presentar l’associació Projecte Lleida contra la tramitació del centre comercial de Torre Salses, segons ha pogut saber aquest diari i va corroborar l’advocat de l’entitat, Jorge Culleré. A més, la sentència els obliga a pagar les costes del judici. Aquesta plataforma, formada per més de 160 comerciants i propietaris, va presentar el recurs fa 4 anys i demanava anul·lar la modificació del projecte de reparcel·lació de Torre Salses, aprovada el 2021. El llavors alcalde, Miquel Pueyo, va assegurar que aprovar la modificació era una tramitació obligatòria perquè no hi havia cap base legal per aturar-la.
Culleré va informar que en els propers dies presentaran un recurs d’apel·lació davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). “Sabíem que era molt probable que aquest cas acabés en aquest òrgan, era previsible”, va afegir Culleré. Al setembre l’ajuntament va concedir el permís d’obres per construir el centre comercial de Torre Salses, que va obtenir després que la Generalitat els atorgués la llicència comercial a començaments d’any.