Lleida celebra una jornada per la salut, l’esport i la solidaritat amb el “Mou-te contra el Càncer” i la I Jornada Univers Salut i Esport
Lleida viurà demà, diumenge 12 d’octubre, una matinal dedicada a la promoció de la salut, l’activitat física i la solidaritat amb la celebració conjunta de la 13a edició del Mou-te contra el Càncer i la I Jornada Univers Salut i Esport. L’activitat tindrà lloc de 9 a 13 h a la plaça de la Llotja, amb la tradicional caminada solidària, que començarà a les 10 h i oferirà dos circuits, de 5 i 10 km.
La Regidoria d’Esports impulsa aquesta nova jornada amb l’objectiu de fomentar hàbits saludables i donar visibilitat a clubs i disciplines esportives locals. Fins a vint entitats esportives lleidatanes hi participaran amb tallers, exhibicions i activitats gratuïtes obertes a totes les edats.
Entre les disciplines presents hi haurà zumba, futbol, capoeira, twirling, escalada, gimnàstica, vòlei i escacs, entre d’altres. A més, s’instal·laran punts d’informació sobre prevenció i salut i tallers per promoure el benestar físic i emocional.
La jornada, que uneix esforços amb l’Associació Contra el Càncer de Lleida, busca combinar esport, salut i solidaritat en un ambient inclusiu i participatiu. D’aquesta manera, Lleida reforça el seu compromís col·lectiu amb la salut i la vida.