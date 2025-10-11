Revoquen una ordre d’allunyament contra l’homicida de Coll de Nargó
L’Audiència de Lleida ha revocat l’ordre de prohibició d’aproximació i comunicat dictada contra l’acusada de matar la seua filla de 6 anys a Coll de Nargó que li negava poder contactar amb la seua mare i àvia de la víctima. El tribunal aixeca així la mesura cautelar imposada pel Jutjat d’Instrucció de la Seu d’Urgell, que investiga el cas. La denunciant va al·legar que la seua filla, que es troba a la presó des dels fets, que van tenir lloc el novembre passat, li havia trucat per telèfon recriminant-li que “el que havia passat amb la seua filla era culpa seua”, la qual cosa li va provocar una crisi d’ansietat. També va de· nunciar que havia rebut tres trucades per part de l’acusada que li havien causat angoixa.
El Jutjat d’Instrucció va en· tendre que els fets podrien ser constitutius d’un delicte contra la integritat moral i va dictar la mesura cautelar per protegir la denunciant. Tanmateix, l’Audiència considera que no hi ha risc per a la víctima i revoca l’ordre d’allunyament i prohibició de comunicació