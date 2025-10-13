COMERÇ
Casa del Libro busca un director i 10 empleats per a la seva nova botiga a Lleida
Més de 580 inscrits a Infojobs per a dependent i 43 per dirigir l’establiment
La cadena de llibreries Casa del Libro, del grup Planeta, està buscant personal per al nou local que té previst obrir a Lleida. Com va avançar SEGRE ahir, aquesta firma projecta inaugurar ben aviat un nou local a la plaça Paeria, en ple Eix Comercial, als baixos de l’edifici històric de l’antiga Banca Llorens, desocupat des de fa uns mesos pel seu anterior inquilí, la marca de roba Benetton.
Joan Josep Ballabriga
Des de mitjans del mes de setembre passat ja van penjar un anunci a la plataforma digital Infojobs per al lloc de director del local i, la setmana passada, també un altre per cobrir les deu places previstes de dependent. El reclam ha suscitat un enorme interès i, ahir a la tarda, les inscripcions per treballar com a empleat en aquest establiment superaven les 580 demandes, mentre que per a la posició de director s’havien inscrit 43 persones.
Condicions
Per optar al càrrec de responsable de la nova botiga, a les ordres de la direcció regional de l’empresa, es requereixen almenys quatre anys d’experiència, uns estudis mínims de grau i parlar català, ja sigui com a natiu o bilingüe. Per a aquesta oferta de treball, amb contracte indefinit i jornada completa, a Infojobs no detallen el salari, al contrari de la dirigida als dependents, que sí que especifica un sou anual brut d’entre 15.000 i 17.000 euros.
En aquest cas, també es demana estudis mínims de grau i una experiència d’almenys un any, amb disponibilitat per treballar a temps parcial i en torn de matí, tarda i rotatius. També anuncien diversos beneficis socials, com un percentatge sobre objectius i descomptes en productes i serveis del grup empresarial.
La cadena de llibreries d’Espanya més gran, amb més de 70 botigues
Casa del Libro, la botiga original de la qual va nàixer a la madrilenya gran Via el 1923, va passar a formar part del grup Planeta el 1992 i, des del 1999, va iniciar la seua expansió com a marca arreu del país, on ja compta amb més de setanta establiments a les principals ciutats espanyoles. A Catalunya, Lleida serà la tercera ciutat després de les llibreries d’aquesta cadena a Barcelona i Tarragona. Ara obrirà a l’històric edifici de l’antiga banca fundada per Magí Llorens, construït el 1930.