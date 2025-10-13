BOTIGUES
Festiu comercial amb només les franquícies obertes
Ahir va ser un dels deu dies festius de l’any en què les botigues de Lleida van tenir permesa l’obertura, encara que pràcticament tots els negocis familiars van decidir no obrir i només van aixecar les persianes diverses franquícies de grans marques. “Els petits comerços no ens tanquem a obrir els dies festius que siguin necessaris, com els més forts de la campanya de Nadal, però obrir tants no ens compensa perquè molts no poden permetre’s pagar les hores extra que comporten”, va explicar el vicepresident de la federació de comerciants de l’Eix, Eduard Agudo. Així mateix, diverses botigues ja ofereixen descomptes de meitat de la temporada tardor-hivern, com del 30% en un segon article i fins del 50%.