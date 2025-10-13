SUCCESSOS
Les víctimes de violència sexual a Lleida augmenten un 36% en un any
Es disparen a la demarcació fins a les 343, segons les dades del 2024 del ministeri de l’Interior. Els casos de nens i adolescents representen el 39,4% del total
Les víctimes de violència sexual han augmentat un 36,6% en un any a les comarques lleidatanes, situant-se en un total de 343 el 2024, segons les últimes dades publicades pel balanç de criminalitat del ministeri de l’Interior. D’aquestes, més del 83% són dones i en el 38% dels casos van ser víctimes d’una violació, segons havien denunciat davant dels cossos policials. La franja d’edat de 18 a 30 anys és la que concentra un major nombre de victimitzacions a la província de Lleida, segons Interior, amb un total de 86 el 2024, la qual cosa representa un augment del 51%. Més de quatre de cada deu denúncies en aquestes edats van ser per agressió sexual amb penetració i 78 de les víctimes eren dones. De fet, les dades d’Interior mostren que les victimitzacions per delictes contra la llibertat sexual van augmentar l’any passat a totes les franges d’edat, exceptuant ’a partir dels 65 anys, en la qual només n’hi va haver una, segons el ministeri.
En el cas dels menors d’edat, a les comarques lleidatanes hi va haver un total de 135, un 37,7% més, i ja suposen el 39,4% del total de víctimes d’aquest tipus de violència. Concretament, n’hi va haver 80 d’entre 0 a 13 anys, amb un increment del 45% respecte al 2023. En aquestes edats, és quan es detecten més casos de nens, amb el doble de victimitzacions el 2024 respecte al 2023. De 14 a 17 anys, hi va haver 55 victimitzacions (+28%), de les quals prop de la meitat van ser violacions.
Els experts atribueixen a una consciència social més gran l’augment de les denúncies i, en el cas dels nens i adolescents, la posada en marxa de recursos com les cases Barnahus, amb una a Lleida i una altra a la Seu, que han fet proliferar els casos. Tanmateix, continuen alertant que es necessita millorar l’acompanyament en tots els nivells a les víctimes.
Protesta contra la llibertat de l’acusat de violar la seua filla
Una vintena de persones es van concentrar ahir a les portes dels jutjats de Lleida contra la sentència que va deixar en llibertat l’home de 40 anys acusat de violar la seua filla de 21 el cap de setmana passat. La pena, de 4 mesos per trencar l’ordre d’allunyament, va ser suspesa amb l’obligació de no delinquir en dos anys. L’Audiència ha de resoldre tres recursos de la Fiscalia, que demana presó provisional per a l’acusat. Segons els concentrats ahir, “no és justícia, és una vergonya”. Demà està prevista una altra protesta a la plaça Sant Joan.