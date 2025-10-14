Així serà la nova plaça Sant Joan de Lleida
El projecte, previst per executar-se entre 2031 i 2032, forma part d'un pla de transformació integral del Centre Històric valorat en 60 milions d'euros
La plaça Sant Joan de Lleida experimentarà una renovació integral que inclourà paviments continus, zones d'ombra i espais verds, segons va anunciar ahir la Paeria. El projecte, amb un pressupost estimat d'un milió d'euros, contempla l'eliminació de l'actual passarel·la i una reordenació de les escales, amb execució prevista entre els anys 2031 i 2032. Aquesta actuació forma part d'un ambiciós pla per transformar completament el Centre Històric de la ciutat.
L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va presentar ahir un pla valorat en 60 milions d'euros que es desenvoluparà durant els pròxims set anys, fins al 2032. La Paeria espera obtenir uns 25 milions a través del Pla de Barris de la Generalitat, candidatura que presentarà demà. Larrosa va assenyalar que la primera prioritat serà col·laborar amb operadors privats per construir fins a 387 habitatges nous al barri i rehabilitar-ne més de 400, un procés que "ja està en marxa i aviat veurem les primeres grues", va afirmar l'alcalde.
Rehabilitació d'espais emblemàtics del Centre Històric
Entre les actuacions més destacades del pla es troba la restauració de l'antic convent de Santa Teresa, que es convertirà en "epicentre de l'ecosistema creatiu i espai residencial cultural". També s'enderrocarà l'antic mercat per crear-hi una nova zona verda. Aquestes intervencions tenen un pressupost estimat de 7 milions d'euros, amb execució prevista entre 2028 i 2030.
El projecte també contempla la construcció d'un edifici sobre les antigues termes romanes de Cardenal Remolins per fer-les visitables, destinant la planta superior a activitat econòmica. Aquesta actuació, pressupostada en 6,1 milions d'euros, es preveu realitzar entre 2028 i 2029.
Impuls a l'economia local i millora d'habitatges
El Mercat del Pla serà un altre dels espais que es rehabilitarà, amb l'objectiu que 20 cooperatives amb una cinquantena de llocs de treball puguin desenvolupar unes 70 activitats anuals. Aquest projecte, amb un cost estimat de 647.000 euros, es preveu executar durant l'any vinent, el 2026.
La Paeria també vol transformar la plaça del Dipòsit en la nova plaça Major del barri, amb 38 nous habitatges al seu voltant i la rehabilitació de l'edifici que allotja el Dipòsit del Pla. Per a l'anomenada Casa de l'Aigua es destinaran 600.000 euros en obres entre 2026 i 2027.
Millores en l'eficiència energètica i accessibilitat
El pla inclou ajuts per millorar l'aïllament energètic i l'accessibilitat dels habitatges, amb partides d'1,3 milions d'euros. Segons va explicar la primera tinenta d'alcalde, Begoña Iglesias, també es renovarà tot el paviment del carrer Cavallers "per evitar relliscades", es plantaran arbres i es renovarà l'enllumenat i les xarxes de canonades, amb un pressupost de 840.000 euros.