Detingut un home de 44 anys a Lleida per amenaçar menors amb un objecte punxant

Els presumptes fets van tenir lloc a la plaça de l'Escorxador i l'arrestat té nombrosos antecedents

Una vista de la plaça de l'Escorxador de Lleida

La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir aquest dilluns a la tarda a la plaça de l’Escorxador un home de 44 anys que presumptament va amenaçar menors amb un objecte punxant. Té nombrosos antecedents. En un altre ordre, la Urbana va arrestar divendres passat un jove de 17 anys com a presumpte autor d’un robatori en un cotxe. Va ser detingut a Balàfia.

Detingut un home per suposats maltractaments

D'altra banda, la Urbana va arrestar la matinada de diumenge un home de 35 anys com a presumpte autor d’un delicte de maltractaments a la llar. L’arrest es va practicar a les 03.35 hores de la matinada. En un altre ordre, la Policia Local va arrestar divendres passat al carrer Lluís Companys un jove de 23 anys com a presumpte autor d’un delicte de lesions

Vuit conductors a judici

La Policia Local va denunciar penalment el cap de setmana passat vuit conductors, sis dels quals per alcohol i dos més per no tenir llicència. A més, es va fer un control en què es va identificar a 163 xòfers i se’n va denunciar administrativament dotze per alcoholèmia i a tres més per altres tipus d’infraccions.

