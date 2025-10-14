INFÀNCIA
“És un espai de joc i aprenentatge”
Pares i fills estrenen el projecte ‘Tardes en família’ a les escoles bressol d’Albarés, Balàfia, Ronda-La Mercè i La Mitjana. Ho veuen com una extraescolar gratuïta
Pares i fills escolaritzats a les escoles bressol d’Albarés, Balàfia, Ronda-La Mercè i La Mitjana van compartir ahir a la tarda, fora de l’horari lectiu, dos hores de jocs en aquests centres, en el marc del projecte Tardes en família. Es tracta d’una nova iniciativa que consisteix a obrir dos tardes de 16.30 a 18.30 hores per oferir un espai de joc compartit, en la qual es van inscriure més de quaranta famílies.
La Laura, mare d’un nen escolaritzat a l’escola bressol d’Albarés, va elogiar el fet de disposar d’aquesta activitat “per no estar a casa fent sempre el mateix o anar a la plaça o a la ludoteca”. “És un projecte que està bé i és gratuït”, va destacar, i va apuntar que estan a l’expectativa de veure com es desenvolupa, “si serà joc lliure o hi haurà una activitat dinamitzada”. Assenyala que en el seu cas té les tardes lliures, però valora iniciatives com aquesta perquè ofereixen un “espai de joc i aprenentatge”.
L’Anna i el David, pares d’una nena que aquest curs ha començat a la mateixa escola bressol, veuen aquest projecte com “una oportunitat perquè s’adapti millor”. A més, destaquen que en aquesta activitat “ofereixen recursos que a casa no tenim”. “És com una extraescolar més i creiem que pot beneficiar la nostra filla”, va afirmar la mare. Va explicar que, al ser el primer dia, havien començat amb presentacions, acollida i jocs al pati i va afegir que dos persones s’havien encarregat de conduir les activitats. Va dir també que tenen disponibilitat de temps a les tardes, en què la nena al parc o a la ludoteca i va subratllar que aquest projecte “és una oportunitat”.