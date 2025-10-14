Un incendi obliga a confinar els veïns d’un bloc de pisos a l'avinguda Blondel de Lleida
Cap persona va resultar ferida
Un incendi en un bloc de nou plantes de l’avinguda Blondel de Lleida va obligar aquest dilluns a confinar els veïns, sense que hi hagués persones afectades. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís a les 20.11 hores que sortia molt fum d’un edifici, al número 33, i van activar quatre dotacions. Fins al lloc també es van traslladar patrulles de la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). El foc va afectar la instal·lació elèctrica i els efectius el van donar per extingit abans de les 21.00 hores. Així mateix, van fer tasques de revisió i ventilació de l’immoble i no van haver d’atendre cap persona afectada.
Per precaució i per evitar danys pel fum, els efectius van demanar als veïns que no sortissin de casa mentre es portava a terme l’extinció del foc. Una vegada acabades les tasques dels serveis d’emergències, es va reprendre la circulació del trànsit a la zona.
A finals de setembre, divuit persones van resultar intoxicades al cremar un pis a l’avinguda de les Garrigues, a Cappont. Els afectats van haver de ser atesos per inhalació de fum. Els danys pel foc van obligar a declarar inhabitables dos habitatges del bloc.
D’altra banda, ahir al matí els Bombers van fer un sanejament d’una façana a la rambla Ferran.