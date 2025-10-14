L'actualització del Parc de la Cuirassa de Lleida: més ombra i itineraris
La renovació del parc forma part del pla de transformació del Centre Històric de Lleida valorat en 60 milions d'euros pels propers set anys
El Parc de la Cuirassa de Lleida experimentarà una important renovació que inclourà l'ampliació de les excavacions arqueològiques, nova senyalització, millora de la il·luminació, instal·lació de cobertes per proporcionar ombra i adequació dels itineraris. Aquesta actuació, amb un pressupost aproximat de 250.000 euros, està programada per executar-se entre 2027 i 2028, formant part d'un ambiciós pla de transformació del Centre Històric presentat per l'Ajuntament de Lleida.
La Paeria va presentar ahir un pla integral valorat en 60 milions d'euros que contempla múltiples actuacions durant els propers set anys. Del pressupost total, l'ajuntament espera obtenir 25 milions a través del Pla de Barris de la Generalitat, candidatura que presentarà demà. L'alcalde Fèlix Larrosa ha assenyalat com a prioritat principal la col·laboració amb operadors privats per a la construcció de 387 habitatges nous al barri i la rehabilitació de més de 400 existents, un procés que, segons ha afirmat, "ja està en marxa i aviat veurem les primeres grues".
Nous espais culturals i transformacions urbanístiques
El pla de renovació del Centre Històric contempla la restauració de l'antic convent de Santa Teresa per convertir-lo en "epicentre de l'ecosistema creatiu i espai residencial cultural", amb un pressupost estimat de 7 milions d'euros i execució prevista entre 2028 i 2030. També es preveu l'enderrocament de l'antic mercat per crear una nova zona verda, així com la construcció d'un edifici sobre les antigues termes romanes de Cardenal Remolins per fer-les visitables, amb una planta superior destinada a activitat econòmica, projecte valorat en 6,1 milions d'euros.
Rehabilitació d'espais emblemàtics i millores urbanes
El Mercat del Pla també serà rehabilitat amb l'objectiu d'acollir 20 cooperatives que generaran una cinquantena de llocs de treball i desenvoluparan unes 70 activitats anuals. Aquesta intervenció, amb un pressupost de 647.000 euros, està prevista per l'any vinent. Un altre projecte destacat és la transformació de la plaça del Dipòsit en la "nova plaça Major del barri", amb 38 nous habitatges al seu voltant i la renovació de l'edifici que allotja el Dipòsit del Pla, conegut com la Casa de l'Aigua, per al qual es destinaran 600.000 euros en obres entre 2026 i 2027.
Millores en habitatges i vies urbanes
El pla també inclou ajuts per millorar l'aïllament energètic i l'accessibilitat dels habitatges, amb partides d'1,3 milions d'euros. Segons ha explicat la primera tinenta d'alcalde, Begoña Iglesias, es renovarà tot el paviment del carrer Cavallers "per evitar relliscades", es plantaran arbres i es renovarà l'enllumenat i les xarxes de canonades, amb un pressupost de 840.000 euros. A més, es proposa la millora urbanística dels carrers Tallada, Múrcia i Caldereries, amb una inversió conjunta que ascendeix a 480.000 euros.