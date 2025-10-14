BARRIS
Pla de 60 milions per a la “transformació integral” del Centre Històric en set anys
La Paeria preveu fins a 387 nous habitatges i restaurar el convent de Santa Teresa, el Mercat del Pla, les termes romanes de Remolins o l’escola Cervantes. Espera finançar el 40% amb el Pla de Barris
La Paeria va presentar ahir un ambiciós pla per a la “transformació integral” del Centre Històric que preveu actuacions durant els propers set anys valorades en 60 milions d’euros, dels quals espera aconseguir-ne 25 a través del Pla de Barris de la Generalitat, al qual presentarà la candidatura demà. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va assenyalar com a primera prioritat la col·laboració amb operadors privats perquè construeixin fins a 387 habitatges al barri i la rehabilitació de més de 400, cosa que “ja està en marxa i aviat veurem les primeres grues”, va assegurar.
El pla preveu restaurar l’antic convent de Santa Teresa per convertir-lo en “epicentre de l’ecosistema creatiu i espai residencial cultural” i s’enderrocarà l’antic mercat per crear un espai verd. Amb un pressupost estimat de 7 milions, les obres es preveuen entre 2028 i 2030.
També es projecta la construcció d’un edifici a sobre de les antigues termes romanes de Cardenal Remolins perquè siguin visitables i destinar-hi una planta superior per a activitat econòmica. Els treballs, previstos entre 2028 i 2029, s’espera que costin 6,1 milions.
Així mateix, el Mercat del Pla es rehabilitarà perquè 20 cooperatives amb una cinquantena de llocs de treball puguin portar a terme unes 70 activitats a l’any. Amb una partida estimada de 647.000 euros, es preveu fer les obres durant l’any que ve.
L’ajuntament també vol convertir la plaça del Dipòsit a la “nova plaça Major del barri”, amb 38 nous habitatges al voltant i l’endreçament de l’edifici que allotja el Dipòsit del Pla. Per a l’anomenada Casa de l’Aigua es destinaran 600.000 en obres entre 2026 i 2027.
El pla també inclou ajuts per millorar l’aïllament energètic i l’accessibilitat dels habitatges, amb partides d’1,3 milions, així com la “renovació de tot el paviment del carrer Cavallers per evitar relliscades”, va explicar la primera tinenta d’alcalde, Begoña Iglesias. En aquesta via també es plantaran arbres i es renovarà l’enllumenat i les xarxes de canonades, amb un pressupost de 840.000 euros. Així mateix, es proposa la millora urbanística dels carrers Tallada, Múrcia i Caldereries, amb una inversió conjunta de 480.000 euros.
Suport a col·lectius vulnerables i nova escola de cambrers
El pla preveu crear un equip de “dinamització comunitària” dotat amb 1,6 milions durant cinc anys per al “suport a col·lectius vulnerables, prevenció de l’exclusió social, promoció de la convivència, activació econòmica i cultural, així com la resolució de conflictes”. El segon tinent d’alcalde, Carlos Enjuanes, va incidir en la transformació social del Barri Antic per a “reconstruir vincles i generar oportunitats”. Així mateix, es planteja la rehabilitació de l’edifici del número 7 del carrer Panera per crear una escola de cambrers, en aliança amb la Federació d’Hostaleria. També s’impulsarà un Viver 4.0 a la cantonada entre Cavallers i Galera i hi haurà una línia d’ajuts per a la dinamització econòmica del barri.
Larrosa va afirmar que el projecte suposa la “transformació més gran de cop a la ciutat en tota la seua etapa democràtica”. Així mateix, el regidor Roberto Pino va explicar que les propostes sorgeixen d’un procés participatiu en què han participat 229 persones.