SANITAT
Segona fase de vacunació amb problemes per concertar cita
A través de l’aplicació La Meva Salut, però sí que es va poder trucant als CAP
La segona fase de vacunació contra la grip i la covid va començar ahir per a les persones majors de seixanta anys i les menors d’aquesta edat que tenen condicions de risc, i ho va fer amb problemes a l’hora de programar cites a través de l’aplicació La Meva Salut o el web. A mig matí diversos usuaris van indicar que amb l’app només era possible demanar hora per rebre les vacuna contra la verola del mico, el tètanus, triple vírica i pneumocòccica, mentre que no existia la possibilitat de marcar una casella per a la de la grip o la covid. En canvi, trucant als Centres d’Atenció Primària (CAP) sí que va ser possible concertar cita, fins i tot per ahir mateix.
Una portaveu de Salut va indicar que ahir es van omplir de forma molt ràpida totes les hores disponibles per rebre la immunització en les properes setmanes i que estan reobrint agendes per a les següents.
La primera fase de la campanya va començar el 22 de setembre passat per als col·lectius més vulnerables, entre els quals els majors de 80 anys (23.000 persones al pla i 4.700 al Pirineu), residents en geriàtrics (4.400 i 620, respectivament) i les dones embarassades. Aquest any també es va avançar la immunització als nens d’entre 6 mesos i 5 anys, que només es vacunen contra la grip, i al personal sanitari.
Fins la setmana passada, s’havien vacunat un 15,60% de les persones de 80 o més anys de la regió sanitària de Lleida i un 23,73% a la de l’Alt Pirineu i Aran. A la següent franja d’edat, entre 70 i 79 anys, els percentatges eren molt més baixos, del 2,3% i el 4,37%, respectivament. Contra la covid s’havien immunitzat un 13,23% dels més grans de 80 a Ponent i el 10,01% a les comarques de muntanya.
D’altra banda, investigadors catalans han identificat la proteïna VEGFA com a element central de la covid persistent i assenyalen que està significativament sobreexpressada en persones que han desenvolupat aquesta patologia, especialment en dones postmenopàusiques. Els resultats han estat publicats a la revista BMC Medicine.