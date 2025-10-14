La Seu Vella de Lleida serà més verda el 2029
El Turó rebrà una profunda transformació amb revegetació i millores d'accessos dins del pla integral pel Centre Històric valorat en 60 milions d'euros
El conjunt monumental de la Seu Vella de Lleida experimentarà una important transformació paisatgística i d'accessibilitat en els pròxims anys. Segons ha anunciat l'Ajuntament, s'invertirà 1 milió d'euros entre 2028 i 2029 per a la revegetació de l'entorn, la millora dels accessos i la implementació d'una nova il·luminació que potenciarà aquest espai emblemàtic de la ciutat. Aquesta actuació forma part d'un ambiciós pla de transformació del Centre Històric presentat ahir per la Paeria, que contempla inversions de 60 milions d'euros en els pròxims set anys.
L'alcalde Fèlix Larrosa ha destacat que la prioritat inicial és promoure la construcció de fins a 387 habitatges nous i la rehabilitació de més de 400 al barri, una iniciativa que, segons ha afirmat, "ja està en marxa i aviat veurem les primeres grues". El consistori presentarà demà la candidatura al Pla de Barris de la Generalitat, del qual espera obtenir 25 milions dels 60 pressupostats. Les intervencions al Turó de la Seu Vella continuaran en fases posteriors amb l'adequació de tot el Baluard de Louvigny, la segona fase del Baluard del Rei i la restauració de la Porta del Lleó.
Espais culturals i nous equipaments
Entre les actuacions més destacades del pla figura la restauració de l'antic convent de Santa Teresa, que es convertirà en "epicentre de l'ecosistema creatiu i espai residencial cultural". Aquest projecte, amb un pressupost estimat de 7 milions d'euros, es desenvoluparà entre 2028 i 2030. Paral·lelament, s'enderrocarà l'antic mercat per crear un espai verd que millorarà l'entorn urbà. També es preveu la construcció d'un edifici sobre les antigues termes romanes de Cardenal Remolins, fent-les visitables, amb una inversió de 6,1 milions entre 2028 i 2029.
Revitalització econòmica i millores urbanes
El Mercat del Pla també serà objecte d'una rehabilitació valorada en 647.000 euros durant el 2026, que permetrà acollir 20 cooperatives amb una cinquantena de llocs de treball i la realització d'unes 70 activitats anuals. La plaça del Dipòsit es transformarà en la "nova plaça Major del barri", amb 38 nous habitatges al seu voltant i la renovació de l'edifici que allotja el Dipòsit del Pla, conegut com la Casa de l'Aigua, que rebrà una inversió de 600.000 euros en obres entre 2026 i 2027.
Millores en habitatge i espai públic
El pla integral també contempla ajuts per millorar l'aïllament energètic i l'accessibilitat dels habitatges amb partides d'1,3 milions d'euros. La primera tinenta d'alcalde, Begoña Iglesias, ha explicat que es renovarà "tot el paviment del carrer Cavallers per evitar relliscades", una via on també es plantaran arbres i es renovarà l'enllumenat i les xarxes de canonades, amb un pressupost de 840.000 euros. Finalment, el pla proposa millores urbanístiques als carrers Tallada, Múrcia i Caldereries amb una inversió conjunta de 480.000 euros, completant així una transformació integral que busca revitalitzar un dels barris més històrics de la ciutat.